Представители 4 стран бойкотировали ЧМ по эстетической гимнастике из-за участия россиян

Президент Международной федерации групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова сообщила, что сборные Дании, Финляндии, Эстонии и Фарерских островов не приехали на чемпионат мира в Казахстан из-за участия спортсменок из России и Беларуси.

В соревнованиях, которые прошли с 23 по 27 ноября в Алма-Ате, принимали участие спортсмены Австрии, Болгарии, Израиля, Египта, Малайзии, Киргизии, Японии, Франции, Италии, Испании и Сербии. Россияне и белорусы выступали на чемпионате мира под флагом IFAGG.

«Северные страны были вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов, наложивших запрет на выступление из-за участия гимнасток России и Беларуси, несмотря на то что они выступали под флагом международной федерации. Речь идёт о сборных Дании, Финляндии и Фарерских островов, чьи национальные федерации входят в IFAGG. К этим трём странам присоединилась также Эстония.

Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, всё это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово «бойкот» из уважения к спортсменкам. Гимнастика — это ранняя специализация, вид спорта молодых, люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время. Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены ещё и пропускать соревнования, то это очень нехорошо», — приводит слова Морозовой ТАСС.

Представители России заняли первое и третье места на чемпионате мира по эстетической гимнастике среди взрослых, первое и второе места — на турнире юниоров.