Россиянина Чишкалу не пустили в Косово на матчи Элитного раунда ЛЧ по футзалу

Россиянин Иван Чишкала второй год подряд не смог помочь «Бенфике» в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает А Bola. Игрок национальной команды России не получил разрешения из Косова на въезд в эту страну, где играет группа с участием португальского клуба.

«Бенфика» попала в группу B и сегодня, 29 ноября, встречается со словенским клубом «Добовец». В дальнейшем португальскому клубу нужно будет провести матчи с «Кайратом» из Казахстана и местным клубом «Приштина».

В прошлом году Чишкала по тем же причинам не смог помочь «Бенфике» в Элитном раунде: игрок не получил разрешения компетентных органов на въезд в Румынию.

Напомним, в финальный турнир, который состоится в мае 2024 года, выйдут только победители четырёх подгрупп.