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Игорь Левитин — об Играх Дружбы: Россия продемонстрирует объединяющую силу спорта

Игорь Левитин — об Играх Дружбы: Россия продемонстрирует объединяющую силу спорта
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Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин на первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению международных соревнований «Всемирные Игры Дружбы» в 2024 году рассказал о целях проведения этих стартов.

«Очевидно, что не только в России, но и в других странах мира сформировался запрос на проведение соревнований, основанных на принципах справедливости и уважения друг к другу. «Всемирные Игры Дружбы» всецело отвечают этим посылам. Благодаря их проведению на высоком организационном уровне Россия продемонстрирует общественности объединяющую силу спорта. Ждём всех в гости к нам», – приводит слова Левитина пресс-служба Минспорта.

Предварительно спортивная программа включит 208 спортивных дисциплин. По прогнозам организаторов, более семи тысяч спортсменов разыграют 283 комплекта наград, помощь в организации и проведении соревнований будут оказывать 7,5 тысячи волонтёров.

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