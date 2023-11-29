В Минспорта РФ заявили о намерении привлечь Беларусь к проведению Игр Дружбы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению международных соревнований «Всемирные Игры Дружбы» в 2024 году рассказал о намерении привлечь Беларусь к проведению этих соревнований.

«Проект «Игры Дружбы» был представлен на крупнейших форумах России: ВЭФ, ПМЭФ, «Россия – Африка», «Россия – спортивная держава». Мы пригласили команды для участия в Играх в ходе встреч с 50 министрами спорта стран Африки, Латинской Америки и Азии. Отдельно мы прорабатывали вопросы по участию с министрами Южной Африки, Китайской Народной Республики, Бразилии и Кореи. Что касается вопроса проработки статуса победителей и призёров Игр, а также размера денежного вознаграждения, мы с экспертами уже обменялись мнениями и предлагаем проработать вопрос по возможному проведению Игр в Республике Беларусь по пяти видам спорта», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.