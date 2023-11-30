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О`Салливан вышел в четвертьфинал UK Championship 2023 и сыграет с Чжоу

О`Салливан вышел в четвертьфинал UK Championship 2023 и сыграет с Чжоу
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Сегодня, 30 ноября, завершились два матча 1/8 финала турнира по снукеру UK Championship 2023. Семикратный чемпион мира англичанин Ронни О`Салливан нанёс поражение соотечественнику Роберту Милкинсу со счётом 6:5.

Следующий соперник лидера мирового рейтинга О`Салливана определился в противостоянии шотландца Джона Хиггинса и китайца Чжоу Юэлуна. Победу со счётом 6:3 одержал представитель Поднебесной, который и за выход в полуфинал UK Championship сыграет с О`Салливаном.

Ранее стали известны ещё две четвертьфинальные пары Цзюньхуэй Дин (Китай) — Марк Уильямс (Уэльс) и Марк Селби (Англия) — Джадд Трамп (Англия).

Напомним, с 25 ноября по 3 декабря в английском городе Йорке проходит первый турнир «Тройной короны» в сезоне-2023/2024 — UK Championship 2023. Общий призовой фонд турнира — £ 1,205 млн. Победитель турнира получит £ 250 тыс.

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