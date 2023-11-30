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Рекордсменка мира Евгения Чикунова признана спортсменкой года в России

Рекордсменка мира Евгения Чикунова признана спортсменкой года в России
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Российская пловчиха Евгения Чикунова стала обладательницей Национальной спортивной премии 2023 года в номинации «Гордость России – Спортсменка года».

Вручение наград проходит на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию государственного органа в сфере управления физической культурой и спортом, в Государственном Кремлевском дворце.

На награду также претендовали Лала Крамаренко (художественная гимнастика) и Виктория Листунова (спортивная гимнастика).

19-летняя Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне (2.17,55). Евгения является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом и серебряным призёром чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

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