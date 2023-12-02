Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 40 россиянам

40 российских спортсменов получили от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил ТАСС.

По состоянию на 2 декабря нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алёна Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Пётр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Фёдор Даясов, Дарья Малкова, Пётр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова и Сергей Ростовцев.

Международный союз велосипедистов также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока будут сохраняться специальные правила UCI в отношении России и Беларуси.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Беларусью, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.