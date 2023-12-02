Юношеская сборная России потерпела поражение в матче за бронзу Copa mundo do futsal

Юношеская сборная России по мини-футболу в возрасте до 17 лет не смогла завоевать бронзовую медаль международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии.

В матче за третье место россияне проиграли бразильскому клубу «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, за сборную России голом на 11-й минуте отметился Александр Дятлов. Исход матча решился в серии пенальти, где российские игроки оказались слабее — 2:3.

Напомним, в полуфинале турнира россияне потерпели поражение от бразильского клуба «Маже», хозяев турнира.

Международный турнир Copa mundo do futsal проходил с 27 ноября по 2 декабря. Соревнования проводились в городе Маже, штат Рио-де-Жанейро.