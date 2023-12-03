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В Саранске россияне установили два юниорских рекорда мира по плаванию за два дня

Команда Москвы (Степан Калабин, Егор Бахур, Евгений Филиппов, Никита Тупилин) в комбинированной мужской эстафете 4х50 м установила новый мировой рекорд среди юниоров на соревнованиях «Резервы России» в Саранске, сообщает телеграм-канал «Водный матч!». Спортсмены проплыли эту дистанцию за 1 минуту 36,67 секунды.

Прошлый рекорд также принадлежал сборной Москвы и был установлен в прошлом году. Он равнялся 1 минуте 36,73 секунды.

Днём ранее на этих же соревнования был установлен юношеский рекорд мира в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем. Первая сборная России (Павел Курганский, Антон Мальцев, Александра Кузнецова, Мария Полещук) преодолела дистанцию за 1 минуту 32,10 секунды.

Предыдущий рекорд также был установлен в Саранске год назад сборной Санкт-Петербурга. Он составлял 1 минуту 33,46 секунды.