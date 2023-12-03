Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Саранске россияне установили два юниорских рекорда мира по плаванию за два дня

В Саранске россияне установили два юниорских рекорда мира по плаванию за два дня
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Москвы (Степан Калабин, Егор Бахур, Евгений Филиппов, Никита Тупилин) в комбинированной мужской эстафете 4х50 м установила новый мировой рекорд среди юниоров на соревнованиях «Резервы России» в Саранске, сообщает телеграм-канал «Водный матч!». Спортсмены проплыли эту дистанцию за 1 минуту 36,67 секунды.

Прошлый рекорд также принадлежал сборной Москвы и был установлен в прошлом году. Он равнялся 1 минуте 36,73 секунды.

Днём ранее на этих же соревнования был установлен юношеский рекорд мира в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем. Первая сборная России (Павел Курганский, Антон Мальцев, Александра Кузнецова, Мария Полещук) преодолела дистанцию за 1 минуту 32,10 секунды.

Предыдущий рекорд также был установлен в Саранске год назад сборной Санкт-Петербурга. Он составлял 1 минуту 33,46 секунды.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android