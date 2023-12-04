Скотти Шеффлер выиграл турнир Тайгера Вудса на Багамских островах

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Вчера, 3 декабря, завершился большой выставочный турнир Hero World Challenge. Финальный раунд прошёл на Багамских островах. Американский гольфист Скотти Шеффлер стал победителем этих соревнований. Он совершил 68 ударов, выполнил четыре бёрди и не допустил ни одного боги.

Организатор этого турнира Тайгер Вудс, являющийся легендарным американским гольфистом, завершил турнир на 18-й позиции. В последнем раунде он прошёл поле за 72 удара.

Выставочный турнир. Hero World Challenge. Олбани, Багамы. Призовой фонд — $ 4,5 млн. Итоговая таблица

1. Скотти Шеффлер (США) — «20» (69-66-65-68).

2. Сепп Страка (Австрия) — «-17» (72-67-68-64).

3. Джастин Томас (США) — «-16» (70-67-68-67).

Hero World Challenge ежегодно проходит в декабре. В турнире участвует небольшое число лучших игроков мира.