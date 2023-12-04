Лала Крамаренко победила во всех индивидуальных упражнениях на международном турнире

Россиянка Лала Крамаренко выиграла все четыре индивидуальных упражнения на международном турнире, который проходит в рамках финала Кубка России по художественной гимнастике в Екатеринбурге. Она победила в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Международный турнир в рамках Кубка России по художественной гимнастике. Екатеринбург. Результаты
Упражнения с обручем:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65 балла.
2. Мария Борисова (Россия) — 35,60.
3. Милена Щенятская (Россия) — 34,90.
Упражнения с мячом:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,75.
2. Милена Щенятская (Россия) — 35,10.
3. Майя Колобовникова (Россия) — 33,50.
Упражнения с булавами:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,10.
2. Милена Щенятская (Россия) — 31,60.
3. Нигина Азизова (Узбекистан) — 30,85.
Упражнения с лентой:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,15.
2. Мария Борисова (Россия) — 33,80.
3. Виктория Беспалова (Россия) — 32,30.