Лала Крамаренко победила во всех индивидуальных упражнениях на международном турнире

Россиянка Лала Крамаренко выиграла все четыре индивидуальных упражнения на международном турнире, который проходит в рамках финала Кубка России по художественной гимнастике в Екатеринбурге. Она победила в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Международный турнир в рамках Кубка России по художественной гимнастике. Екатеринбург. Результаты

Упражнения с обручем:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,65 балла.

2. Мария Борисова (Россия) — 35,60.

3. Милена Щенятская (Россия) — 34,90.

Упражнения с мячом:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,75.

2. Милена Щенятская (Россия) — 35,10.

3. Майя Колобовникова (Россия) — 33,50.

Упражнения с булавами:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,10.

2. Милена Щенятская (Россия) — 31,60.

3. Нигина Азизова (Узбекистан) — 30,85.

Упражнения с лентой:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,15.

2. Мария Борисова (Россия) — 33,80.

3. Виктория Беспалова (Россия) — 32,30.