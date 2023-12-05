Премьер Большого театра заявил, что сёстры Аверины могли бы работать в Большом театре

Премьер Большого театра Денис Родькин заявил, что многократные чемпионки мира и Европы российские гимнастки Арина и Дина Аверины по показателям веса соответствуют требованиям, которые предъявляются балеринам Большого театра.

«Если бы они поступали на работу в Большой театр, они бы прошли инструктаж по технике безопасности для партнёра. У нас есть определённые требования по килограммам. Есть момент с поддержками, потому что девушки ранее никогда их не выполняли. Они лёгенькие, всё нормально здесь. Но есть определённая техника, которую мы освоили уже. Думаю, что всё было бы хорошо», — сказал Родькин в интервью ТАСС.

Отметим, что Дина Аверина является серебряным призёром Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.