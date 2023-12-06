Россияне завоевали девять медалей на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих

В столице Азербайджана Баку завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих. Российские спортсмены завершили соревнования с девятью наградами: одной золотой, двумя серебряными и шестью бронзовыми медалями. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Борцы вольного стиля принесли в общий зачёт команды пять медалей. Серебро у Асхаба Саадулаева (до 92 кг), бронзовые медали в активе Азамата Тускаева (до 61 кг), Тимура Бижоева (до 74 кг), Идара Хатанова (до 79 кг) и Знаура Коциева (до 125 кг).

Борцы греко-римского стиля завоевали четыре награды. Обладателем золотой медали стал Максим Скуратов (до 67 кг), серебряную медаль завоевал Сергей Емелин (до 63 кг), бронза у Алексея Киянкина (до 72 кг) и Виталия Щура (до 130 кг).