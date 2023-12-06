Тренер сборной России по хоккею с мячом: шведам неинтересно играть без нас

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Ильяс Хандаев прокомментировал отмену чемпионата мира по бенди 2024 года.

«Отмена таких соревнований — это ошибка. Потому что ребята, команды готовятся, годовой цикл тех спортсменов, которые по-настоящему хотят, уходит впустую, и это плохо. То, что в этом деле политика, это однозначно. Я общаюсь с ребятами, со „СКА-Хабаровском“, у них сильные ребята, все хотят играть», цитирует Хандаева ТАСС.

«Шведские ребята отказываются от национальной сборной, потому что им просто неинтересно играть без России, дух соперничества теряется, это превращается в формальность», — добавил тренер.

Напомним, Международная федерация бенди (FIB) объявила об отмене чемпионата мира 2024 года, объяснив это решение отсутствием организаторов.