Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных.

Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются. Восемь команд, занявшие последние места в своих группах, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Президентский кубок. Группа II

Чили — Иран — 30:20.

Президентский кубок. Группа I

Китай — Парагвай — 23:20.

Гренландия — Исландия — 14:37.

Групповой турнир. Группа I

Черногория — Хорватия — 25:26.

Сенегал — Венгрия — 20:30.

Швеция — Камерун — 37:13.

Групповой турнир. Группа III

Сербия — Польша — 21:22.

Германия — Румыния — 24:22.

Дания — Япония — 26:27.

Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.