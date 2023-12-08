Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 7 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных.
Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются. Восемь команд, занявшие последние места в своих группах, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.
Президентский кубок. Группа II
Чили — Иран — 30:20.
Президентский кубок. Группа I
Китай — Парагвай — 23:20.
Гренландия — Исландия — 14:37.
Групповой турнир. Группа I
Черногория — Хорватия — 25:26.
Сенегал — Венгрия — 20:30.
Швеция — Камерун — 37:13.
Групповой турнир. Группа III
Сербия — Польша — 21:22.
Германия — Румыния — 24:22.
Дания — Япония — 26:27.
Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.
Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.