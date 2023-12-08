Яна Егорян: от новости о допуске россиян к ОИ-2024 моя жизнь никак не поменялась

Российская саблистка Яна Егорян, двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже (Франция) в качестве нейтральных индивидуальных атлетов.

«В данный момент от этой новости моя жизнь никак не поменялась. На Олимпиаде в Париже меня не будет», — сказала Егорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 8 декабря, МОК опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже при условии, если спортсмены смогут квалифицироваться на соревнования.