«Я не вернусь в сектор». Анжелика Сидорова объявила о завершении карьеры

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призёр Олимпийских игр, объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Сообщение об этом опубликовано в социальных сетях спортсменки.

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, и, кажется, пришла пора поставить точку.

Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор.

Да, это случилось не совсем так, как я хотела. Жалею ли я о чём-то? Безусловно. Например, о том, что мой последний турнир был в Челябинске (Челябинск прекрасен, ничего личного), а не в Орегоне, как было в моих фантазиях. О том, что PV-Family оказалась Family только на словах. За исключением нескольких людей (вам я никогда не забуду эти два-три приятных слова поддержки, поверьте), большинство моих коллег сделали вид, что меня нет и никогда не было. Обидно, но это окей, у всех своя жизнь, я это понимаю. О бренде, к которому я в течение 10 лет относилась как чему-то большему, как оказалось, очень зря.

О том, что сохраняла крупицы понимания и уважения к международной федерации и её руководству даже после многих лет отстранений. Как оказалось, это никогда не было взаимно. Ну а про отношение к моему тренеру за последние несколько лет от руководства нашей лёгкой атлетики я вообще промолчу, пожалуй. Это просто неприлично.

А! Ну и ещё о парочке чемпионатов мира. К себе, конечно, у меня, как всегда, больше всего претензий, не сомневайтесь. Но, знаете, ведь хорошего было намного больше! Несмотря на всё это, я ухожу действительно гордой своим путём и теми результатами, которых мы добились за эти годы.

Никогда в своей жизни я не думала и не мечтала, что прыгну пять метров. Так что, пожалуй, я считаю это самым невероятным нашим достижением. Огромное количество медалей с разных турниров. Огромное количество эмоций, путешествий и действительно классных людей на моём пути.

Надеюсь, все понимают, что всё это произошло исключительно благодаря моему тренеру. Светлана Александровна — тот человек, который сделал из меня спортсмена с самого начала и до самого конца.

Я ухожу с улыбкой, поверьте. Надеюсь, все запомнят меня не только со слезами на глазах. Страшно ли мне? Конечно. Но впереди целая новая жизнь», — написала Сидорова в своём телеграм-канале.