Бейсбольная команда из Лос-Анджелеса подписала игрока на 10 лет за $ 700 млн

Бейсбольная команда «ЛА Доджерс» из Лос-Анджелеса (США) в субботу, 9 декабря, совершила самое громкое подписание игрока за всю историю этого вида спорта. Команда объявила о заключении контракта с 29-летним питчером из Японии Сёхеем Отани на 10 лет, сумма которого составила $ 700 млн.

Для сравнения: зарплата аргентинского футболиста Лионеля Месси в клубе «Интер Майами» в США составляет около $ 54 млн в год, то есть $ 540 млн за десять лет, а стоимость франшизы НХЛ «Аризона Койотс» оценивается в $ 675 млн.

Отметим, что в этом году Сёхей Отани стал чемпионом Мировой классики бейсбола и он был признан самым ценным игроком турнира, а в 2021 году его признало спортсменом года издание Associated Press.