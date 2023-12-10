Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 9 декабря, турнирная таблица

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд проходит второй групповой этап. На этой стадии 24 команды, прошедшие предварительный раунд, разделены на четыре группы по шесть сборных. Из каждой в плей-офф выйдет по две команды. Очки, набранные командами в личных встречах на первом этапе, сохраняются.

Восемь команд, занявшие последние места в своих группах на предварительном раунде, поделены на два квартета, разыгрывающие Президентский кубок.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Групповой турнир. Группа I

Хорватия — Камерун — 24:15.

Сенегал — Черногория — 21:29.

Венгрия — Швеция — 22:26.

Швеция после этой победы досрочно завоевала путёвку в 1/4 финала.

Групповой турнир. Группа III

Сербия — Германия — 21:31.

Румыния — Япония — 32:28.

Польша — Дания — 22:32.

Германия и Дания досрочно заняли два первых места в группе и завоевали путёвки в 1/4 финала.

Президентский кубок. Группа I

Парагвай — Исландия — 19:25.

Китай — Гренландия — 32:24.

Президентский кубок. Группа II

Чили — Казахстан — 27:23.

Иран — Конго — 20:32.

Матчи плей-офф стартуют 12 декабря. Финал будет сыгран 17 декабря.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.