Жан Беленюк: Украина не смогла найти союзников по бойкоту, на Олимпиаду нужно ехать

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, украинский политик Жан Беленюк прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом.

«Сейчас много спекулятивных заголовков в СМИ, вроде: «стоит ли Украине участвовать в играх в Париже в следующем году». Хочу высказать своё видение.

Я считаю, что нужно выступать, и объясню почему. Во-первых, у нас уже был опыт бойкотирования соревнований, где представлены «нейтральные» россияне, в период сразу же после провозглашения новых рекомендаций МОК и до 26 июля текущего года, когда министерство разрешило выступать. Опыт бойкота, по моему мнению, показал нам его неэффективность.

Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что ещё более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о событиях на Родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент. На следующий день после отмены бойкота произошла известная история с Ольгой Харлан, все помнят, надеюсь, которая привлекла внимание всех международных СМИ к Украине.

Во-вторых, нам, к сожалению, не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые готовы были реально присоединиться к бойкоту и тем самым существенно усилить нашу позицию относительно давления на МОК. Благодарю все международные федерации, как, например, Международная федерация лёгкой атлетики, которые при всех «рекомендациях», придерживаются своей позиции, и не допускают их к соревнованиям.

В-третьих, нужно продолжать оказывать давление на МОК и международные федерации по соблюдению их же рекомендаций, чтобы это не было, как мы знаем, просто профанацией.

Ехать. Побеждать. Не давать руку. Устанавливать проукраинскую повестку дня в Париже, используя эту огромную коммуникационную площадку. Это только моё личное мнение.

Надеюсь, что должностные лица, принимающие окончательное решение, смогут его найти и принять его максимально взвешенным в интересах нашей страны», – написал Беленюк в своём телеграм-канале.