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Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах

Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут участвовать в международных турнирах на текущих условиях, выдвинутых Международной федерацией гимнастики (FIG) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы не даём согласия на участие в этих соревнованиях, пока они не изменят требования, которые они присовокупили к нейтральному статусу. Эти условия нас просто уничтожают.

Не допускают спортсменов, которые причастны к силовым структурам, «Динамо», ЦСКА, армии, даже если это срочная служба. Они придумали нам флаг, естественно, без нашей символики и гимна. Масса унизительных требований», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

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