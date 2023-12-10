«Президент Хейс» вышел в финал Кубка Либертадорес. В команде шесть российских игроков

Парагвайский клуб «Президент Хейс», за который выступают сразу несколько российский игроков, вышел в финал Кубка Либертадорес по пляжному футболу. В полуфинальном матче действующий обладатель трофея переиграл парагвайский «Либертад». Встреча закончилась со счётом 5:3.

Российские футболисты приняли участие в забитых мячах. Дубль в матче оформил россиянин Фёдор Земсков. Андрей Котенев забил гол и сделал голевую передачу. Также голевая передача на счету Станислава Кошарного. Непосредственное участие ещё в одной голевой атаке принял Егор Ремизов, который заставил соперника отправить мяч в собственные ворота.

В финале «Президент Хейс» сыграет ещё с одной парагвайской командой «Сан Антонио». Матч пройдёт 11 декабря в 1:00 по московскому времени.