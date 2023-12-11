«Оскорбили спортсменов и высшую цель спорта». Латвия осудила допуск России на Олимпиаду

Министерство образования и науки Латвии отреагировало на решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 под нейтральным флагом.

«Осуждаем решение МОК позволить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже как «нейтральным» спортсменам. Это недопустимо», – говорится в заявлении министерства.

Также на ситуацию отреагировала министр образования и науки Латвии Анда Чакша. «Осуждаю решение МОК, потому что оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта – честную борьбу. Поэтому давайте сделаем всё возможное, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, заслуживающих Олимпийских игр, которые чествуют человеческие достижения и не несут политическую подоплёку», — написала Чакша на своей страничке в Х (ранее Twitter).