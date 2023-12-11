Аргентина и Австралия выиграли второй этап Мировой серии по регби-7

Вчера, 10 декабря, завершился второй этап Мировой серии по регби-7, который проходил в Кейптауне (ЮАР). Победителем мужского турнира стала сборная Аргентины. Женский турнир выиграла национальная команда Австралии.

В финальном матче мужская сборная Аргентины разгромила сборную Австралии со счётом 45:12. В матче за бронзовые медали сборная Фиджи оказалась сильнее национальной команды Ирландии — 14:7.

Финальная битва у женщин была куда более напряжённой. Австралийки вели со счётом 22:0 у Франции, однако остались вшестером из-за красной карточки. Француженки нагнали соперниц, но всё же сборная Австралии выиграла — 29:26. В матче за третье место национальная команда Новой Зеландии одолела США — 19:7.