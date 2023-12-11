Олимпийский комитет России обратился к Анжелике Сидоровой, завершившей карьеру

Олимпийский комитет России (ОКР) поблагодарил прыгунью с шестом Анжелику Сидорову за вклад в историю российской лёгкой атлетики.

«За многолетнюю историю выступлений на соревнованиях самого высокого уровня наша выдающаяся легкоатлетка завоевала множество наград различного достоинства, становилась чемпионкой мира и Европы. Сидорова входит в почётную четвёрку спортсменок всего мира, которым покорилась высота в пять метров.

Благодарим Анжелику за огромный вклад в историю российской лёгкой атлетики и желаем успехов в новых начинаниях!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ОКР.

Напомним, 9 декабря Анжелика Сидорова объявила о завершении спортивной карьеры. Она является серебряным призёром Олимпийских игр – 2020.