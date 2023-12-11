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Чемпион России по регби дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Чемпион России по регби дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил
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Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации регбиста Хетага Дзобелова, ставшего чемпионом России в составе красноярского «Енисея-СТМ» в сезоне-2021/2022.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дзобелова Хетага (вид спорта – регби) на три года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно со 2 ноября 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года», — говорится в заявлении на официальном сайте РУСАДА.

Хетаг Дзобелов также выступал за сборную России. В составе молодёжной сборной России (U20) регбист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2018 года.

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