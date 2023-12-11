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«Президент Хейс» с шестью россиянами в составе уступил в финале Кубка Либертадорес — 2023

Парагвайский клуб «Президент Хейс», за который выступают сразу несколько российских игроков, уступил «Сан Антонио» в финале Кубка Либертадорес по пляжному футболу. Матч завершился со счётом 3:1.

В единственном голе «Президента Хейса» поучаствовал россиянин Андрей Котенев, сделавший голевую передачу на Лукаса Понцетти.

Стоит отметить, что в матче из-за перебора жёлтых карточек не принимал участия лучший бомбардир команды «Президент Хейс» Фёдор Земсков.

В матче за третье место парагвайский «Либертад» выиграл у перуанского «Унион Лурина». Встреча закончилась со счётом 8:5. Таким образом, призёрами Кубка Либертадорес – 2023 стали только команды из Парагвая.

Напомним, за парагвайский «Президент Хейс» выступают россияне Фёдор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Артём Волошин, Егор Ремизов и Владимир Раскин.