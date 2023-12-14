Швеция и Дания вышли в полуфинал ЧМ по гандболу у женщин, Гренландия проиграла все матчи

На чемпионате мира по гандболу — 2023 среди женских команд завершились матчи 1/4 финала. В среду, 13 декабря, Швеция и Дания вышли в полуфинал турнира. Днём ранее до этой стадии добрались Франция и Норвегия.

Также на турнире закончились все встречи в рамках утешительного Президентского кубка. В матче за 31-е место встретились команды Гренландии и Ирана, которые проиграли все прошлые матчи на турнире, и в их встрече сильнее оказалась сборная из Азии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Чемпионат мира — 2023. Женщины. 1/4 финала

Швеция — Германия — 27:20 (16:6, 11:14).

Дания — Черногория — 26:24 (13:10, 13:14).

Президентский кубок.

Матч за 25-е место

Исландия — Конго — 30:28 (14:14, 16:14).

Матч за 27-е место

Китай — Чили — 25:26 (13:15, 12:11).

Матч за 29-е место

Парагвай — Казахстан — 36:30 (20:18, 16:12).

Матч за 31-е место

Гренландия — Иран — 23:28 (12:12, 11:16).

Все оставшиеся матчи турнира пройдут в датском Хернинге.

15 декабря в полуфиналах сыграют Дания — Норвегия, Швеция — Франция. В тот же день пройдут полуфинальные матчи в турнире за пятое-восьмое места: Германия — Чехия, Черногория — Нидерланды.

17 декабря состоится финал, а также игры за третье, пятое и седьмое места.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Норвегии, одержавшая победу на турнире в 2021 году. Тогда в финале турнира скандинавки обыграли сборную Франции.