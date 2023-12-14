Лейк-Плэсид предложил принять старты ОИ-2026 по бобслею, саням и скелетону вместо Италии

Американский Лейк-Плэсид выдвинул предложение принять старты по бобслею, санному спорту и скелетону в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Associated Press.

У организаторов ОИ-2026 возникли серьёзные проблемы с определением места проведения соревнований из-за отсутствия санно-бобслейной трассы в надлежащем состоянии. Ранее они сообщили, что МОК потребовал перенести старты в этих видах спорта из Италии из-за отсутствия инвесторов для реконструкции трека в Кортина-д'Ампеццо.

Однако власти Италии по-прежнему рассчитывают принять старты и выдвинули идею о ремонте трека в Чезане, принимавшем бобслей, сани и скелетон во время ОИ-2006 в Турине.

В качестве возможных вариантов для замены также рассматриваются трассы в Иглсе (Австрия) и Санкт-Морице (Швейцария).

В прошлом году в Лейк-Плэсиде завершилась реконструкция санно-бобслейной трассы к зимней Универсиаде-2023. На ремонт было потрачено $ 104 млн.