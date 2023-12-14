«Спортсмены здесь при чём?» Путин — о призывах ввести санкции против израильских атлетов

Президент России Владимир Путин высказался о призывах ввести санкции против израильских спортсменов в связи с обострением конфликта с Палестиной.

«Мне кажется некорректным показывать на кого-то пальцем. Спортсмены здесь при чём? Спорт — вне политики и призван объединять людей. Но то же самое должно быть сделано в отношении российских спортсменов», — сказал Путин на прямой линии.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль из сектора Газа и прорвалось на территорию страны. В ответ Израиль объявил противнику войну, начав бомбардировки и устроив блокаду Сектору Газа.

Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. МОК опубликовал решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские Игры-2024 в статусе нейтральных спортсменов.