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Итальянский бегун дисквалифицирован на четыре года за использование мельдония

Итальянский бегун дисквалифицирован на четыре года за использование мельдония
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Итальянский стипльчезист Ахмед Абдельвахед дисквалифицирован на четыре года и лишен серебряной медали чемпионата Европы-2022 за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters. Решение принято независимой организацией по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Абдельвахед выиграл серебро на ЧЕ в Мюнхене в августе прошлого года, но в пробе его мочи был обнаружен мельдоний – вещество, включённое Всемирным антидопинговым агентством в список запрещённых.

27-летний спортсмен был временно отстранён от соревнований в сентябре прошлого года. Хотя он заявил, что никогда не использовал мельдоний намеренно, AIU наложила на Абдельвахеда запрет на выступления после того как это вещество было обнаружено и в пробе B.

Все результаты спортсмена на чемпионате Европы-2022 и, начиная с 19 августа 2022 года, аннулированы. Спортсмен будет лишён всех титулов, наград, медалей, очков, призовых денег и денег за участие в соревновании.
В AIU добавили, что Абдельвахед может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 30 дней.

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