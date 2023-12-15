Вице-президент ОКР: для участников Спартакиады учащихся будет применён пакет поддержки

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Кожин высказался о Спартакиаде учащихся по зимним олимпийским видам спорта. Вице-президент ОКР сообщил, что победителям и призёрам Спартакиады учащихся будут гарантированы льготы от государства.

«7 февраля в Красной Поляне в юбилей Олимпиады-2014 состоится открытие Спартакиады. Впервые для участников будет применён пакет поддержки и стимулирования. Регионы, из которых будут победители Спартакиады, получат из федерального бюджета специальные субсидии на развитие детско-юношеского спорта. Победители и призёры Спартакиады получат специальные рейтинговые баллы, которые позволят им поступать в спортивные вузы в своих регионах. Победителям также будет предоставлено приоритетное право на посещение таких детских лагерей, как «Артек», «Орлёнок», «Океан», — сказал Кожин на ежегодном олимпийском собрании.

Спартакиада учащихся пройдёт с 6 февраля по 29 марта 2024 года. Спортсмены будут соревноваться в 16 видах спорта.