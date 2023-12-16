МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил готовность работать с Украиной относительно информации о российских и белорусских спортсменах, которые поддерживают СВО, заявил бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка.

«Сегодня в МОК обсудили вопрос, что они готовы работать с нами и получать всю информацию, которую мы имеем по мониторингу. Я считаю, что это очень положительно, они открыты и готовы работать с нами», — цитирует Бубку телеграм-канал Министерства молодёжи и спорта Украины.

Бубка выступил на заседании Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины.

Он также заявил, что Украина должна создать максимально эффективную систему мониторинга представителей России и Беларуси.

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд критериев для получения лицензии на участие.