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Гимнастка Лала Крамаренко выиграла индивидуальное многоборье на турнире в Пекине

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко заняла первое место в индивидуальном многоборье на международном турнире «Небесная грация» в Пекине (Китай).

19-летняя российская спортсменка по итогам пяти упражнений набрала 177,800 балла. Второй стала белорусская гимнастка Алина Горносько (171,900), третье место заняла ещё одна россиянка, Диана Чугунихина (170,650). Турнир завершится завтра, 17 декабря.

Художественная гимнастика

«Небесная грация». Пекин, Китай

Индивидуальное многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 177,800 балла.

2. Алина Горносько (Беларусь) — 171,900.

3. Диана Чугунихина (Россия) — 170,650.

Лала Крамаренко является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачёте 2021 года.