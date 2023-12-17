Мишарина и Лузин побили юношеские рекорды России по плаванию на Кубке Сальникова

В Санкт-Петербурге в Центре водных видов спорта «Невская волна» завершился первый день международных соревнований по плаванию Кубок Владимира Сальникова. На них были установлены два юношеских рекорда России, сообщает телеграм-канал Всероссийской федерации плавания.

В сильнейшем заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем у женщин Ксения Мишарина из Москвы показала результат 8.15,85. Он обновила юношеский рекорд России Анастасии Кирпичниковой (8.20,17) и рекорд соревнований немки Сары Кёлер (8.17,50).

В финале на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин Савелий Лузин из Свердловской области показал время 3.40,84. Он обновил юношеский рекорд России (3.41,14), который принадлежал Мартину Малютину.

На дистанции 50 метров брассом Илья Шиманович из Беларуси обновил свой же рекорд соревнований. Он победил с результатом 25,59. В 2020 году на его счету было время 25,67.

У женщин победу на 50 метров брассом одержала Юлия Ефимова, представляющая Московскую область, с результатом 29,76.