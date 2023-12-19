«Чеховские медведи» в гостях уступили «Динамо-Сунгуль»

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Завершился матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. «Чеховские медведи» в гостях уступили снежинскому «Динамо-Сунгуль». Встреча закончилась со счётом 29:32 (16:16).

Для «Чеховских медведей» это третье поражение в текущем сезоне. У подмосковной команды семь результативных очков заработал Александр Котов. В составе хозяев восемь раз отличился Степан Ермаков.

«Чеховские медведи» имеют в своём активе 20 очков. Подмосковный клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» занимает 8-е место. Лидером предварительного этапа чемпионата России является московский ЦСКА, который в гостях одолел омский «Скиф».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Динамо-Сунгуль» (Челябинская обл.)— «Чеховские медведи» (Московская обл.)— 33:29 (16:16).

«Скиф» (Омск) — «ЦСКА» (Москва) — 36:41 (15:21).