Губерниев — о словах Мельниковой: считать чужие деньги — последнее дело

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова гимнастки Ангелины Мельниковой о разнице зарплат гимнастов и футболистов. Российская спортсменка призналась, что ей обидно из-за значительной разницы в зарплатах, учитывая, что гимнасты проводят на тренировках больше времени.

«Считать деньги чужие — последнее дело. Ангелина не права, не надо завидовать, футболисты и должны получать много денег, потому что это футбол. Надо стремиться не только заниматься спортом, но и развиваться с точки зрения раскрутки, как те же футболисты, биатлонисты, а не стоять на месте. Ангелина, надо быть, а не казаться», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские гимнасты не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине.