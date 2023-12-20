Уэсли Со — о турнире с участием Фируджи: это противоречит всему, за что мы выступаем

Американский гроссмейстер Уэсли Со прокомментировал организованный в Шартре (Франция) шахматный турнир с участием француза Алирезы Фируджи. В случае успешного выступления на соревнованиях, проходящих с 18 по 22 декабря 2023 года, Фируджа обойдёт Со в рейтинге ФИДЕ и отберётся на Турнир претендентов — 2024.

«Мне много раз предлагали (и предлагают до сих пор) «устроить» матчи против игроков, которым не помешало бы немного заработать и которые более чем рады помочь вам пройти квалификацию в число кандидатов. Дело в том, что это противоречит всему, за что мы выступаем, и, если у вас есть моральные принципы, я сомневаюсь, что вы захотите это сделать», — написал Со на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что рейтинг Фируджи составляет 2763, в то время как средний рейтинг его оппонентов в Шартре равен 2497 очкам.