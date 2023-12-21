Российские представители конного спорта не смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI) сообщила, что представители России и Беларуси не смогут выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франции).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они смогут принять участие в соревнованиях как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Согласно системе олимпийской квалификации в конном спорте, индивидуальная квалификация по конкуру, выездке и троеборью охватывает период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представителей этих стран на Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет», — говорится на официальном сайте FEI.