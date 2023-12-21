Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские представители конного спорта не смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Российские представители конного спорта не смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI) сообщила, что представители России и Беларуси не смогут выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франции).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они смогут принять участие в соревнованиях как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Согласно системе олимпийской квалификации в конном спорте, индивидуальная квалификация по конкуру, выездке и троеборью охватывает период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, представителей этих стран на Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет», — говорится на официальном сайте FEI.

Материалы по теме
Нейтральные спортсмены из России потеряют государственное финансирование. Что это значит?
Нейтральные спортсмены из России потеряют государственное финансирование. Что это значит?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android