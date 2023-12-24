«СКА-Минск» обыграл ставропольский «Виктор» в матче SEHA — Gazprom League

Минский СКА в гостях обыграл ставропольский «Виктор» в матче SEHA — Gazprom League. Встреча закончилась со счётом 37:33.

Самым результативным игроком встречи стал Артём Сельвесюк, выступающий за минский СКА. На его счету восемь результативных очков. В составе хозяев первыми голами в лиге отметились 17-летние Руслан Гакаме и Никита Кириленко. «СКА-Минск» сократил отставание в турнирной таблице от «Чеховских медведей» до одного очка. У подмосковного клуба есть игра в запасе.

Гандбол. Чемпионат России. SEHA — Gazprom League. Мужчины

24 декабря. Группа Б

«Виктор» (Ставрополь) — «СКА-Минск» — 33:37 (17:19)

Турнирное положение.

1. «Чеховские медведи» — 12 очков (6 матчей).

2. «СКА-Минск» — 11 (7).

3. «Виктор» — 5 (6).

4. «Машека» — 4 (6).

5. «Аист Китая» — 0 (7).