Карякин — о своей дисквалификации: президенту ФИДЕ нужно было укрепить свои позиции

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил личную дисквалификацию от Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

«Идея создать альтернативу ФИДЕ, безусловно, напрашивалась после того, как Международная шахматная федерация отстранила меня от участия в турнирах за мою политическую позицию. После этого, не спорю, хотелось создать альтернативу. Но, мне кажется, не все в России понимали необходимость этого. Я приходил, допустим, в какой-то кабинет, а мне говорили, мол, ну во главе ФИДЕ же и так россиянин Дворкович, зачем что-то делать? Но вопрос ведь не в том, какой он национальности, а как он заботится о российских шахматах, и здесь сразу возникает намного больше нюансов.

(Нет ли ощущения, что Дворкович в определённом смысле принёс вас в жертву?) Действительно так и было. Все это понимают и осознают. В тот момент, когда была антироссийская истерия, а президенту ФИДЕ нужно было укрепить свои позиции, появился я, такой принципиальный. В его логике и формулировках решение о моей дисквалификации, наверное, напрашивалось», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.