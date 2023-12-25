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Путин подписал закон, который наделил ОКР правом финансировать иностранных спортсменов

Путин подписал закон, который наделил ОКР правом финансировать иностранных спортсменов
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Олимпийский комитет России (ОКР) получил право финансировать участие иностранных граждан в соревнованиях на территории страны и за её пределами.

«Реализация ОКР осуществляется путём организации и (или) участия в организации, в том числе посредством финансирования, официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории РФ и за её пределами. ОКР вправе осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за её пределами», — говорится на сайте правовой информации.

Такие же полномочия, согласно документу, получили Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России и Специальная олимпиада России.

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