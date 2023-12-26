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Непомнящий проиграл Сергею Григорьянцу в третьем туре ЧМ по рапиду в Узбекистане

Непомнящий проиграл Сергею Григорьянцу в третьем туре ЧМ по рапиду в Узбекистане
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (рейтинг — 2778), играя чёрными фигурами, проиграл партию третьего тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) против Сергея Григорьянца (рейтинг 2493).

Ранее во втором туре вице-чемпион мира по классическим шахматам завершил вничью партию против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды (рейтинг — 2012).

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. 26-28-го числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.

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