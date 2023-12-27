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«Никто не знал». Борец сборной России рассказал, как тайно вернулся домой с Олимпиады

«Никто не знал». Борец сборной России рассказал, как тайно вернулся домой с Олимпиады
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Бронзовый призёр Олимпиады в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов рассказал о своём возвращении с Игр.

«Тогда я себя очень плохо чувствовал. Мне было стыдно. Я знаю, что многие мечтали бы оказаться на моём месте. Но мне не хотелось прилетать с победителем (Заурбеком Сидаковым. – Прим. «Чемпионата») одним рейсом, стоять рядом и портить настроение людям.

Я потом объяснял всё Зауру. Он понял мой поступок. Я же раньше него прилетел. Никто не знал, что я уже дома: ни семья, ни друзья. Вышел из самолёта, кепку приспустил и сел в такси. Приехал домой, а там никого. Сел. Потом искупался. А потом в гараже смотрел трансляцию, как встречают Заура. Вот так я приехал с Олимпиады», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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