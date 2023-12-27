Борец Найфонов: нужно добиться того, чего хочу, а потом выступать с громкими речами

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов поделился мыслями о завершении карьеры. В мае 2023 года спортсмену исполнилось 26 лет.

«Хочется добиться результата и уйти из борьбы. Человек ведь устаёт.

Рановато завершать? Это ещё мягко сказано. Все успехи, что были до этого – уже забыты. Ещё ничего не сделал. Нужно добиться того, чего хочу. А уже потом выступать с громкими речами.

Желание завязать со спортом возникает в том числе и из-за семьи. Хочется родным уделять больше внимания. У меня в этом году родилась дочь. Она тянет домой. Хочу больше с ней играть и гулять. Очень-очень хочу видеть, как она что-то пытается говорить, жесты показывать, ходить», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.