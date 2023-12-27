Борец сборной России: мы с американцами всегда пожмём друг другу руки и обнимемся

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), российский борец вольного стиля Артур Найфонов не считает, что между российскими и американскими спортсменами существует напряжённость на фоне внешнеполитической ситуации.

«Из матчевой встречи сборных России и США могло бы получиться зрелищное шоу. На эту встречу пришло бы много людей. Это ещё могло бы и сблизить две страны. В борьбе не ощущается то напряжение, которое витает в мире. Да, бывает спортивная злость, но не более. Мы всегда с американцами пожмём друг другу руки, обнимемся и пообщаемся. Для этого и существует спорт», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.