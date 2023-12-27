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Магнус Карлсен отреагировал на обвинения в привилегированности со стороны Непомнящего

Магнус Карлсен отреагировал на обвинения в привилегированности со стороны Непомнящего
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на подозрения в чрезмерной лояльности к нему Международной шахматной федерации (ФИДЕ) со стороны россиянина Яна Непомнящего.

Напомним, Карлсен и Непомнящий находятся на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде. «Как известно, все животные равны, но некоторые равнее. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — заявил ранее россиянин.

«В этом году организаторы уточнили, что в перерывах между турами нельзя иметь при себе ноутбук. У меня его тоже нет. В предыдущие годы у меня частично был доступ к ноутбуку, но не думаю, что я всё равно взял бы его с собой», — приводит слова Карлсена NRK.

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