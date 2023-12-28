Звёзды российского хоккея с мячом приняли участие в Новогодних играх «Энергия» в Иркутске

В Иркутске прошли Новогодние игры «Энергия». Организатором турнира выступили Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и энергохолдинг Эн+.

Главным событием стал гала-матч, который собрал лучших игроков Суперлиги. Сильнее оказались хоккеисты «Востока». Они одолели команду «Запада» со счётом 5:2. Основной игре предшествовали конкурсы на скорость и точность, исполнение хоккейного буллита двумя клюшками и очное противостояние с вратарями команд.

Фото: Пресс-служба ХК «Байкал-Энергия»

В столицу Иркутской области для участия в учебно-тренировочном сборе прилетела и сборная России. В рамках УТС состоялась товарищеская игра с ХК «Байкал-Энергия». Также прошла открытая тренировка с автограф-сессией и соревнованиями среди детских команд.

«Новогодние игры» ознаменовались турниром среди ветеранов. В нём участвовала и приглашённая из Москвы сборная Патриархии по русскому хоккею. Всего в соревнованиях принимали участие четыре команды.

«В прошлом году мы были дебютантами, а теперь уже набрались опыта в Архангельске, Кемерове и Ульяновске. И будем его набираться, укрепляя наше тело и наш дух. Спорт обладает невероятной объединяющей силой, а русский хоккей – втройне!» – сказал духовник сборной России иерей Даниил Зубов.

Турнир, организованный при участии компании Эн+, завершил серию мероприятий, посвящённых 100-летию русского хоккея в Иркутске. В рамках торжеств состоялось открытие Аллеи Славы звёзд. На ней высечены имена 32 прославленных игроков.

Компания традиционно занимается развитием отечественного хоккея с мячом. Так, в апреле 2023-го было проведено первенство среди хоккеистов 2005 года рождения, а в августе состоялся первый этап Кубка России по хоккею с мячом среди команд зоны «Восток».

Вот уже 19 лет Эн+ спонсирует единственный профессиональный клуб Иркутской области. И в «Байкал-Энергии» 30 процентов игроков — местные воспитанники. В обозримой перспективе их число будет только увеличиваться благодаря собственной школе «Байкал-Энергия-ЦРС». В настоящее время обучение там проходят 130 детей. В компании подчеркивают, что школа — уникальный пример частно-государственного сотрудничества в России.