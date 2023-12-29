Валентина Гунина единолично лидирует на ЧМ по блицу после 7-го тура

Российская шахматистка, гроссмейстер, чемпионка мира по блицу и трёхкратная чемпионка Европы Валентина Гунина единолично лидирует на чемпионате мира по блицу, проходящем в Самарканде (Узбекистан), после 7-го тура соревнований.

Сегодня, 29 декабря, спортсменка обыграла азербайджанку Гюнай Мамедзаде и обеспечила себе лидерство на турнире с отрывом в один балл: в активе Гуниной семь очков. По шесть очков на турнире набрали к финалу 7-го тура экс-россиянка, выступающая за Швейцарию, Александра Костенюк, россиянка Анастасия Боднарук и представительница Индии Харика Дронавалли.

В субботу, 30 декабря, Валентина Гунина сыграет с Харикой Дронавалли. Тогда же станет известно имя чемпионки мира по блицу — 2023.