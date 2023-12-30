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Магнус Карлсен потерпел первое поражение на чемпионате мира по блицу в Самарканде

Магнус Карлсен потерпел первое поражение на чемпионате мира по блицу в Самарканде
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен неудачно начал второй день чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

В 13-м туре действующий чемпион потерпел поражение от представителя Франции Максима Вашье-Лаграва.

Шахматы. Чемпионат мира по блицу, Самарканд Турнирное положение после 13 туров из 21

1. Владислав Артемьев, Максим Вашье-Лаграв – 10 очков.
2. Даниил Дубов, Нихал Сарин и Арджун Эригайси – 9,5 очков.
3. Магнус Карлсен (в частности) – 9 очков.

Напомним, чемпионат мира по блицу завершится сегодня же, 30 декабря. Вчера, 29-го в рамках соревнований прошли 12 раундов, по итогам которых Карлсен и ещё такие игроки, как Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александр Рязанцев, Максим Вашье-Лаграв, Арджун Эригайси и Нихал Сари, набрали по 9 очков.

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